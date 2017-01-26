وزير الثقافة عرض الأوضاع مع السفير الهولندي

استقبل وزير الثقافة الدكتور غطاس الخوري في مكتبه في الوزارة اليوم السفير الهولندي هان موريتس سخابفلد، وبحثا في الاوضاع والتطورات، اضافة الى العلاقات الثنائية بين لبنان وهولندا على مختلف الصعد، ولا سيما منها الثقافية، وسبل تطوير التعاون الثقافي بين شعبي البلدين.
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