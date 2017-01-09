وزير التربية: إقفال المدارس والمهنبات الرسمية والخاصة الواقعة على ارتفاع 700 متر وما فوق الثلثاء

أعلن وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة في بيان، أنه “بعد التشاور مع الأجهزة المعنية في رئاسة الحكومة التي أفادت عن تشكل الجليد على ارتفاع 700 متر وما فوق، قرر إقفال المدارس والمهنيات الرسمية والخاصة الواقعة على ارتفاع 700 متر وما فوق يوم غد الثلثاء، خوفا من خطر الانزلاق الذي يمكن أن تتعرض له حافلات نقل التلامذة، مما يشكل خطرا على حياتهم، على أن يتم تعويض الحصص الدراسية في وقت لاحق”.

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