وزير الاقتصاد بعد لقائه بون: اقرار الموازنة يرفع ثقة المستثمر

استقبل بعد ظهر اليوم وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري، سفير فرنسا في لبنان ايمانويل بون يرافقه الملحق التجاري في السفارة، في زيارة بروتوكولية وتعارف جرى خلالها عرض للاوضاع العامة التي تمر بها البلاد والمنطقة.

وتطرق خوري الى “الخطة الاقتصادية الواجب اعتمادها ومنها اقرار الموازنة لتحسين مناخ الاعمال وادخال الاصلاحات اللازمة لرفع ثقة المواطن والمستثمر بلبنان”.

وتم البحث في سبل التعاون المستقبلي بين لبنان وفرنسا، خصوصا في ما يتعلق بمشاريع البنى التحيتة وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، علما أن لفرنسا عددا كبيرا من الشركات العاملة في لبنان.

وأشار خوري الى “أهمية دور الانتشار اللبناني في الاغتراب الذي يساهم في دعم الاقتصاد الوطني، كما تعول الحكومة على تمرير قوانين تساعد على النمو”.

كما تطرق البحث أيضا الى “التطورات الحاصلة في التحضيرات لانضمام لبنان الى منظمة التجارة الدولية”.

بدوره، أبدى بون “اهتمام فرنسا الدائم من خلال البرامج التنموية والازمة السورية ودعم لبنان في المحافل الدولية”.