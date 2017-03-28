وزير الاقتصاد انضم الى الوفد الرسمي المشارك في قمة عمان

انضم وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري الى الوفد اللبناني الرسمي المشارك في القمة العربية في الأردن، والذي يرأسه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ويضم رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، بعدما كان قد شارك في المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري لتحضير الملف الاقتصادي والاجتماعي للعرض على القمة.
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