وزيرة الصحة الفرنسية في لبنان لتوقيع اتفاقات

أفادت مندوبة “الوكالة الوطنية للاعلام” في مطار رفيق الحريري الدولي حلا ماضي عن وصول وزيرة الشؤون الاجتماعية والصحة الفرنسية ماريسول تورين بعد ظهر اليوم إلى بيروت، في زيارة رسمية للبنان، توقع خلالها عددا من الإتفاقات في المجالين الطبي والصحي بين لبنان وفرنسا.

وكان في استقبالها في المطار السفير الفرنسي ايمانويل بون.

وستزور تورين عند الخامسة مساء مستشفى اوتيل ديو في الأشرفية.