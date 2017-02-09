وزيرة الصحة الفرنسية: أوتيل ديو رمز لقضية إنسانية مشتركة بين لبنان وفرنسا

زارت وزيرة الصحة والشؤون الاجتماعية الفرنسية ماريسول تورن والوفد المرافق لها في زيارتها للبنان والسفير الفرنسي إيمانويل بون وعدد من أركان السفارة الفرنسية في بيروت، مساء اليوم، مستشفى أوتيل ديو في الإشرفية، حيث اطلعت على مراكز الخدمات الجديدة، التي يقدمها المستشفى، والتي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة في الطب، إضافة إلى البرامج التعليمية والتبادل الأكاديمي بين لبنان وفرنسا في مجال الطب.

وكان في استقبال تورن والوفد المرافق، رئيس المستشفى الأب جوزيف نصار، مسؤولة مراكز الخدمات في المستشفى الأخت ليندا رعد، مسؤولة قسم البنج الدكتورة باتريسيا يزبك إضافة إلى أفراد من الطاقم الطبي في المستشفى.

وألقى رئيس الجامعة اليسوعية في لبنان الأب سليم دكاش كلمة ترحيبة، عرض فيها مراحل تأسيس مستشفى اوتيل ديو، مشيدا ب”العلاقة التي تجمع لبنان وفرنسا على مختلف الأصعدة”، مشددا على “أهمية التقارب الفرنكوفوني بين لبنان وفرنسا في ظل التوجه العالمي نحو الامركة”، لافتا الى “ضرورة تطوير العلاقة بين البلدين”.

من جهتها، اثنت مديرة العناية التمريضية في المستشفى الأخت سوزان عيد على “أهمية العلاقة المهنية والطبية، التي تجمع المستشفى بفرنسا”، مشيدة ب”قسم التمريض وما يقدمه في سبيل الإنسان”.

وأكدت تورن في كلمتها “متانة العلاقة بين مستشفى اوتيل ديو وفرنسا”، لافتة إلى أن وجودها كوزيرة للصحة الفرنسية والوفد المرافق “مؤشر على ذلك”. وشددت على “ضرورة تطوير العلاقة بين البلدين في القطاع الطبي والصحي”، معتبرة أن “مستشفى اوتيل ديو بمثابة الرمز لقضية إنسانية مشتركة بين لبنان وفرنسا. إذ أن الخدمة الإنسانية والعناية بالمرضى، هي من أولويات المجتمع الصحيح”.

ولفتت إلى أن “فرنسا ستضع تشريعات جديدة تسهل وتساعد في تطوير القطاع الصحي، وهي مستعدة لاستقبال طلبة لبنانين في جامعاتها”، خاتمة “لا بد من التفكير بالعلاقة بين لبنان وفرنسا من أجل المستقبل”.