وزراء الحكومة الأردنية يقدمون استقالاتهم

قدم وزارء الحكومة الأردنية استقالاتهم، السبت، إلى رئيسها هاني الملقي الذي سيجري تعديلا وزاريا في وقت لاحق، بحسب وسائل إعلام محلية.
ونقل موقع “هلا أخبار” المحلي عن مصدر حكومي قوله، إن من سيشمله التعديل من الوزراء سيتم قبول استقالته.
وقرر مجلس الوزراء تقديم موعد جلسته الأسبوعية إلى السبت بدلا من الأحد، بسبب بدء البرلمان في مناقشة مشروعي قانون الموازنة العامة والوحدات الحكومية لعام 2017.
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