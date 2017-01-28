وزارة العمل: مستندات إضافية لتجديد إجازات الأجانب

أصدرت وزارة العمل اليوم بيانا تطلب فيه من “المؤسسات والشركات كافة التي تتقدم بطلبات تجديد اجازات العمل لعمالها الاجانب من كافة الفئات، اضافة الى المستندات التي تطلب عادة، تأمين المستندات الاضافية كجدول اسمي بالأجراء اللبنانيين والاجانب صادر عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، صورة عن السجل التجاري والاذاعة التجارية تتضمن الانشطة والمهام التي تقوم بها المؤسسة او الشركة، وبالنسبة للشركات والمؤسسات التي تتعاطى اعمال التنظيفات يتوجب عليها ضم صور عن العقود مع الجهات المستفيدة من أنشطتها”.

وتذكر “بضرورة تقديم طلبات تجديد إجازات العمل من الفئات الاولى والثانية والثالثة قبل مهلة شهر على الاقل من تاريخ انتهاء الاقامة”.