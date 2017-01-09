وزارة العمل: للاسراع في تسوية اوضاع العمال الاجانب والتقيد بالقوانين

أعلنت وزارة العمل في بيان،أن وزير العمل محمد كبارة “كلف جهاز التفتيش في الوزارة اجراء حملة واسعة على اصحاب العمل الاجانب والعمال غير اللبنانيين الذين يعملون لدى اي صاحب عمل لبناني او اجنبي في ما يتعلق بأحكام مرسوم تنظيم عمل الاجانب لجهة اجازات العمل، وطلب التشدد في اعمال التفتيش”.

ودعت الوزارة كل “المخالفين الى التقيد بأحكام القوانين والمراسيم المرعية الاجراء، والاسراع في تسوية اوضاعهم تحت طائلة اتخاذ الاجراءات القانونية التي تصل الى حد الاقفال”.