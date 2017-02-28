وزارة الدفاع الجزائرية: مقتل 9 ارهابيين شرق العاصمة

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الثلاثاء، ان “قوات الجيش قتلت 9 اسلاميين مسلحين بمنطقة أزفون في ولاية تيزي وزو”.
وافاد بيان للوزارة على موقعها الالكتروني انه “في إطار مكافحة الإرهاب، تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي من تحييد تسعة إرهابيين، صباح الثلاثاء، إثر عملية بحث وتطويق قرب بلدية أزفون في ولاية تيزي وزو”.
واضاف البيان ان “الجيش ضبط رشاشين من نوع كلاشنيكوف وبندقية قناصة و5 بنادق صيد وكمية من الذخيرة”.
وبذلك، يرتفع عدد المسلحين الذين قتلهم الجيش الى 31 منذ مطلع العام، بحسب إحصاء ل”وكالة الصحافة الفرنسية” استنادا الى ارقام رسمية.
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