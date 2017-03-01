وزارة الدفاع التونسية أعلنت مقتل ارهابيين اثنين في عملية تمشيط

اعلنت وزارة الدفاع التونسية، اليوم، ان شخصين وصفتهما ب”الارهابيين” قتلا على ايدي الجيش التونسي في “عملية تمشيط لا تزال جارية في جبال منطقة القصرين (وسط).”
وقالت الوزارة في بيان ان “ارهابيين” قتلا مساء أمس في جبل سمامة، مشيرة الى “حصيلة موقتة انتظار انتهاء العملية الامنية.
ونقلت وسائل اعلام تونسية عن القيادوة العسكرية قولها ان “الحصلية اعلى بكثير وتفيد بمقتل 4 الى 7 اشخاص يشتبه في انهم جهاديون”.
ونقلت “وكالة الصحافة الفرنسية” عن تقرير استشفائي في قصرين ان عسكريا قتل بالرصاص.
وتطارد قوات الامن والجيش منذ أعوام المجموعات المتطرفة المسلحة المتحصنة في المناطق الجبلية وخصوصا منطقة القصرين القريبة من الحدود الجزائرية. وغالبا ما تبايع هذه المجموعات تنظيم “القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي” او تنظيم “داعش”.
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