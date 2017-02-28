وزارة الثقافة تفتتح الشهر الفرنكوفوني برعاية الرئيس الحريري في المتحف الوطني

برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، تم افتتاح الشهر الفرنكوفوني في لبنان، في المتحف الوطني.

حفل الإفتتاح الذي أقامته وزارة الثقافة، حضره عدد من الوزراء والنواب، إلى جانب رئيس الحكومة السابق تمام سلام وعقيلته، والسيدة منى الهراوي، وسفراء الدول الاعضاء في المنظمة الفرنكوفونية في لبنان.

وبعدها استمع واستمتع الحضور بالحفل الموسيقي الذي أحيته الفرقة الفلهارمونية للشباب.