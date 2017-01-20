وزارة الاتصالات حولت 39 مليارا و889 مليونا الى الصندوق البلدي

أصدرت وزارة الاتصالات اليوم، قرارا قضى بتحويل مبلغ تسعة وثلاثين مليارا وثمانمئة وتسعة وثمانين مليونا وتسعمئة واربعة وستين ألف ليرة لبنانية الى الصندوق البلدي المستقل لدى وزارة المال، وهي عبارة عن مبالغ الضريبة على القيمة المضافة المحصلة لمصلحة البلديات من عائدات الهاتف الخليوي عن الفترة الممتدة من 1-9-2016 الى 30-11-2016.
اللجنة الوطنية لمهرجانات صيدا الدولية تطلق برنامج مهرجانات المدينة السياحية
هكذا هنأت صابرين زوجها بعيد ميلاده (صورة)
مجلس النواب يستأنف جلسته المسائية في هذه الاثناء برئاسة بري وحضور سلام والوزراء والنواب
الدوري الالماني: فوز جديد لشالكه وهرتا برلين الى المركز الثالث
السيتي يلحق مهرجانا تهديفيا بوست هام ويصبح أول المتأهلين للدور الـ32
Powered By Future Television s.a.l