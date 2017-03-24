ورق الألومنيوم ليس للطعام فقط بل للعلاج أيضاً.. إليكم الطريقة!

من المعروف أن ورق الألومنيوم يستخدم لتغليف المواد الغذائية والحفاظ على حرارتها وبرودتها، ويُعد عنصراً أساسياً في المطبخ، وولكن ما لا تعرفوه أنه يمتلك القدرة ليكون كعلاج منزلي لبعض الالآم.

وذكر موقع “بولد سكاي” أن هذه التقنية تُعد صينية الأصل، إذ تعمل من خلال وضعها على الأماكن المصابة لتنظيم نقاط في الجسم، ما يساعد على تسريع عملية الشفاء الطبيعية للجسم.

– قناع للوجه: تُوضع قطعة من غلاف الألومنيوم في الثلاجة لمدة أربع ساعات، ثم يتم وضعها على الوجه لمدة 10 دقائق، وسيشعر الفرد بالراحة وتحسن في وجهه.

– آلام الكعب: قبل التوجه إلى السرير، يتم وضع غلاف الألومنيوم على الكعب المصاب، ثم إزالته عند الاستيقاظ، وسيشعر الفرد بتحسن بعد تكرار العملية لمدة 14 يوماً. كما يمكن استعماله لالتهاب المفاصل وعرق النسا والنقرس.

– الحروق: في حال الحروق الطفيفة على الجلد، تُغسل المنطقة المصابة بالماء البارد ثم يتم تجفيفها، قبل أن يُوضع مرهم للحروق وتُلفّ بغلاف الألومنيوم، للمساعدة في شفاء الحروق بوقت أقصر.

– نزلات البرد: إذا كان الشخص يعاني من نزلة برد، فإن عليه أن يقوم بلفّ غلاف الألومنيوم على قدميه لمدة ساعة، ثم يزيلهما ويمارس تمارين التنفس بعمق لبعض الوقت وسيشعر بالتحسن.

– آلام التعضيل: من أجل التخلص من آلام العضلات التي تأتي بعد التمارين الرياضية، يتم ربط غلاف الألومنيوم على المنطقة المطلوبة ثم ربطها بقطعة قماش، وتركها لمدة ثماني ساعات، وسيشعر الشخص بتحسن ملحوظ في حال الاستمرار على ذلك لمدة 10 أيام متتالية.

– ندبات الجراحة: لفّ الندبات الناتجة من العمليات الجراحية بغلاف الألومنيوم وتُرك لبضع ساعات، ويتم إعادة تكرار ذلك لمدة 10 أيام للتخلص من الندبات بشكل أسرع.