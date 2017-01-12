ودياً – فوز مهم للسنغال على الكونغو وسقوط اوغندا امام ساحل العاج

حقق منتخب السنغال فوزاً مهماً في المباراة التي جمعته أمام نظيره الكونغولي بهدفين نظيفين والتي اقيمت استعداداً لامم افريقيا ، وأنهى المنتخب السنغالي الشوط الأول لصالحه بهدف سجله كيتا بالدي في الدقيقة 17 ، ثم أضاف باب أليون نداي الهدف الثاني في الدقيقة 47 .
وسقط منتخب اوغندا في المباراة الودية الاخرى والتي جمعته امام نظيره ساحل العاج بثلاثية نظيفة.
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