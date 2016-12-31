ودياً – فوز صعب لـ” اتلتيكو مدريد” على الاتحاد السعودي

حقق نادي اتلتيكو مدريد الاسباني فوزاً صعباً في المباراة الودية التي جمعته امام نادي الاتحاد السعوديبنتيجة 3 – 2 في مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة”.

تمكن الفريق الاسباني من افتتاح التسجيل في الدقيقة 23 عبر اللاعب خوان فران ، ليرد الفريق السعودي بهدفين سجلهما كل من محمود كهربا وأحمد العكايشي في الدقيتين 44 و45 ، وحقق هدف التعادل للاتلتي فرناندو توريس في الدقيقة 63 من ركلة جزاء ، وانهى مسلسل الاهداف في هذا اللقاء اللاعب خوسي ماريا خيمينيز في الدقيقة 71 .