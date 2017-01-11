ودياً – بايرن ميونخ يكتسح يوبين البلجيكي

حقق نادي بايرن ميونخ الالماني فوزا مستحقا في المباراة الودية التي جمعته أمام فريق يوبين البلجيكي وانتهت بخماسية نظيفة في إطار استعدادات الفريقين للقسم الثاني من الدوري .
وسجل أهداف بايرن ميونيخ ماتس هومليز في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول وفابيان بينكو “هدفين” في الدقيقتين 49 و81 وأرتورو فيدال في الدقيقة 66 ودوغلاس كوستا في الدقيقة 71 .
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