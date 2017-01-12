ودياً: انتصار سهل لفنربخشة وسداسية للايبزيغ

ضمن منافسات المباريات الودية التحضيرية خلال توقف عدد كبير من الدوريات الاوروبية بسبب العطلة الشتوية , تمكن فريق فنربخشة التركي من تحقيق فوز مستحق بنتيجة 3-1 أمام منافسه فريق إف كي بارتيزاني تيرانا الالباني في مباراة فرض عليها الفريق التركي السيطرة شبه المطلقة .

وجاءت نتائج باقي المباريات الودية على الشكل التالي :

– فارنزي – البرتغال 0 : 6 لايبزيغ – ألمانيا .

– شتوتغارت – ألمانيا 0 : 0 كولن – ألمانيا .

– دارمشتاد – ألمانيا 0 : 1 كي آر سي غينك – بلجيكا .

– ريال مايوركا – أسبانيا 3 : 4 هيرتا برلين – ألمانيا .