ودياً: انتصار سهل لفنربخشة وسداسية للايبزيغ

ضمن منافسات المباريات الودية التحضيرية خلال توقف عدد كبير من الدوريات الاوروبية بسبب العطلة الشتوية , تمكن فريق فنربخشة التركي من تحقيق فوز مستحق بنتيجة 3-1 أمام منافسه فريق إف كي بارتيزاني تيرانا الالباني في مباراة فرض عليها الفريق التركي السيطرة شبه المطلقة .
وجاءت نتائج باقي المباريات الودية على الشكل التالي :
– فارنزي – البرتغال 0 : 6 لايبزيغ – ألمانيا .
– شتوتغارت – ألمانيا 0 : 0 كولن – ألمانيا .
– دارمشتاد – ألمانيا 0 : 1 كي آر سي غينك – بلجيكا .
– ريال مايوركا – أسبانيا 3 : 4 هيرتا برلين – ألمانيا .
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