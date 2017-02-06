وثيقتان روسيتان في استانة للرقابة على الهدنة في سوريا

كشف رئيس الوفد الروسي في ختام اجتماع استانة، تقديم وثيقتين تمثلان بروتوكولا لاتفاقية وقف الأعمال القتالية في سوريا، وآليات الرقابة، ويحددان شروطها والتزامات الأطراف بتوفير الممرات الإنسانية.

وتعتبر الوثيقتان ابرز ما نتج عن اجتماع لجنة المتابعة من خبراء عسكريين من كل من روسيا وإيران وتركيا والأمم المتحدة، والأردن في عاصمة كازاخستان.

وكشف رئيس الوفد الروسي ان اللقاء بحث مسار اتفاق وقف إطلاق النار وآليات الرقابة والسيطرة على فرض الهدنة في سوريا ومنع أي انتهاكات.

كما كشف ان الوثيقتين الإضافيتين تمثلان بروتوكولا لاتفاقية وقف الأعمال القتالية، ويحددان شروطها والتزامات الأطراف بتوفير الممرات الإنسانية وتبادل المحتجزين قسريا.

ميدانياً، اعلن “المرصد السوري” لحقوق الإنسان أن تنظيم “داعش” الارهابي محاصراً بالكامل في مدينة الباب في ريف حلب شمال سوريا.

أوضح أن عناصر التنظيم محاصرون بشكل كامل في مدينة الباب، آخر معاقل “داعش” في محافظة حلب بعد سيطرة قوات النظام وحلفائها على طريق رئيسي جنوب المدينة يربط الباب بمعقل التنظيم في الرقة.

أما المعارضة السورية بدعم من القوات التركية، فاختارت محاصرة الباب من الغرب والشرق والشمال لكسر مقاومة التنظيم، بدلا من الدخول السريع إليها، لتفادي وقوع قتلى بين صفوف المدنيين.

وبحسب المعارضة، فإن التنظيم يستخدم مسجدا ومستشفى ميدانيا في مركز الباب كمقران له، ولم يتعرضا لأي قصف، بل تكتفي المعارضة برصدهما.

ويهدد تقدم كتائب الاسد صوب الباب بإثارة مواجهة مع الجيش التركي وحلفائه من الجماعات التي تقاتل تحت لواء الجيش السوري الحر، والتي تشن حملتها الخاصة لاستعادة المدينة.

وفي ريف حلب أيضاً، تحطمت طائرة تابعة للنظام السوري من طراز لام 39 خلال محاولتها الهبوط في مطار النيرب العسكري.