وثائقي جديد سيكشف أسراراً للمرة الأولى عن طلاق براد بيت وأنجلينا جولي!!

يقوم إيان هلبرين بإعداد فيلم وثائقي عن علاقة النجمين الأشهر في العالم براد بيت وانجلينا جولي.

صانع الفيلم البالغ 52 عاماً هو صحافي استقصائي وقد وعد بأن يكشف تفاصيل دقيقة حول أسباب انفصال بيت وجولي زاعماً أنهما انفصلا فعلياً قبل سنة من وقوع الطلاق بينهما في أيلول عام 2016.

وقد أفاد مصدر لـTheSun بأن هذا الفيلم سيكشف الكثير من الأسرار حول علاقة الثنائي الشهير التي ستظهر للعلن لأول مرة.

إشارة إلى ان براد بيت يشعر مؤخراً بالارتياح والسعادة اكثر مما مضى بسبب تمكين القضاء له من قضاء وقت أطول برفقة أولاده.