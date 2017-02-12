والد سعد لمجرد يكشف تفاصيل علاقة ابنه بالفتاة الفرنسية ‏

كشف الفنان البشير عبدو والد سعد لمجرد تفاصيل جديدة تخص قضية ابنه، إثر اتهامه بمحاولة اغتصاب فتاة فرنسية.
وقال لموقع “الصباح نيوز” إن ابنه النجم المغربي لم يعترف في التحقيقات بالاعتداء على لورا بريول المدعية عليه، مؤكداً على براءة نجله من التهمة المنسوبة إليه.
وأضاف أن نجله جمعته علاقة مع الفتاة الفرنسية، إلا إنه لم يعتد عليها مثلما تدعي عليه، مشيراً إلى إنه يثق في القضاء الفرنسي من إنه سينصف ابنه.
وعن المواجهة التي من المفترض أن تحدث بين لمجرد وبريول، نفى عبدو معرفته بأي تفاصيل تخص هذا الأمر، ولكنه يتمنى أن يكون الخبر صحيحاً حتى تنتهي هذه الأزمة.
نهاية أسبوع دامية.. الإرهاب يضرب 5 دول
انتخابات تيار المستقبل في البقاع.. عراجي: الانتخابات تؤكد على عافية التيار وعلى ممارسة الديمقراطية السليمة في مسيرته
حرب حول 100 مليون دولار إلى الخزينة عن تشرين الأول 2016
فلوريدا: أول حالة صغر في حجم الرأس لطفل ذات صلة بزيكا
دوريات مكثفة لجيش العدو الإسرائيلي في عديسة كفركلا
Powered By Future Television s.a.l