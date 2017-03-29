والدته : فخورة بتكريم رونالدو في ماديرا

اعربت والدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو،دولوريس أفيروعن فخرها وسعادتها لدى وصولها لمطار مدينة فونشال ، مسقط رأس نجلها وعاصمة أرخبيل ماديرا البرتغالي ، الذي يحمل اعتباراً من اليوم الخميس اسم اللاعب .

وبجانب والدة كريستيانو، أكد شقيق اللاعب هوغو أفيرو للصحف أن “ما حدث اليوم غاية في الأهمية لأسرته ولماديرا”.

ويشارك في الاحتفال الرسمي بإطلاق اسم “الدون” في مطار المدينة بمشاركة كريستيانو نفسه ورئيس البرتغال مارسيلو ريبيلو دي سوسا ورئيس الوزراء أنطونيو كوستا ، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين بماديرا .