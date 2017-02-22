والدة نجم هندي تتبرع لأسمن امرأة في العالم لعلاجها

تبرعت بينكي روشان والدة الممثل الهندي ريتيك روشان بمليون روبية هندية أي ما يعادل 15 ألف دولار تقريباً، لصالح اسمن إمرأة مصرية لإجراء عملية جراحية لها.

وذكرت صحيفة “هندوستان تايمز” الهندية، أن إيمان أحمد عبد العاطي توجهت من مصر إلى الهند لإجراء جراحة لها لتخسيس وزنها، موضحة أنها تحظى ‏بالمساعدة من جميع الجهات وتحتاج 10 ملايين روبية لإجراء عملية جراحية لها ‏لإنقاص الوزن في مستشفى بمومباي. ‎

وأوضحت أن أحدث المتبرعين لإيمان هي والدة نجم بوليوود روشان، حيث قالت أنها تأثرت بشدة بحالة إيمان عندما قرأت عنها في الصحف وسارعت لمساعدتها.

وأكدت أنها ‏منذ ذلك الحين، تتابع كل الأخبار عنها وتدعو لها، ولذا فكرت في التبرع بالمال إذا كان ذلك ‏يمكن أن يساعدها بأي حال. وأضافت: “لا يمكن أن أتصور أن شخصاً ظل طريح الفراش لمدة 25 عاماً،‏ والهند كلها قد توحدت لمساعدة إيمان”.‏