واشنطن يعمق جراح بروكلين واتلانتا يدخل على صراع المركز الثالث شرقيا

تلقى بروكلين نتس خسارته الحادية عشر على التوالي في دوري الرابطة الوطنية الاميركية لكرة السلة ليبتعد في قاع ترتيب المجموعة الشرقية، وكان النتس قد تلقوا خسارة امام واشنطن ويزردز الذي استعاد المركز الثالث شرقياً من تورنتو رابترز الذي سقط امام مينسوتا تيمبروولفز.

وكان النتس قد سقط امام واشنطن بفارق 4 نقاط فقط وبنتيجة 110-114 بعد وقت اضافي واحد، بعد ان كان الويزردز قد انهوا النصف الاول من اللقاء متقدمين بفارق 10 نقاط وبواقع 59-49، لينجح بعدها النتس بانهاء الوقت الاصلي للقاء بالتعادل ب100 نقطة مع واشنطن الذي نجح في تسجيل 14 نقطة في الشوط الاضافي مقابل 10 نقاط للنتس.سجل برادلي بيل 31 نقطة لواشنطن بينما سجل بويان بوغدانوفيتش 21 نقطة لبروكلين.

وفي مباراة اخرى سقط تورنتو رابترز امام مينسوتا تيمبروولفز بفارق 3 نقاط وبواقع 109-112 ، في وقت دخل اتلانتا هوكس في صراع المركز الثالث شرقياً مع تورنتو وواشنطن ويزردز بعد فوزه على دنفر ناغتس بنتيجة 117-106.

واتت نتائج المباريات الاخرى على الشكل التالي:

سان انطونيو سبيرز 111-103 فيلادلفيا سفنتي سيكسرز

كليفلاند كفالييرز 132-117 انديانا بايسيرز

لوس انجلوس لايكرز 102-121 ديترويت بيستونز

ميامي هيت 106-88 ميلووكي باكس

فينيكس صنز 91-110 ميمفيس غريزلرز

يوتا جاز 127-94 نيواورلينز بيليكنز

لوس انجلوس كليبرز 119-115 نيويورك نيكس

شيكاغو بولز 92-123 غولدن ستايت واريرز

بوسطن سيلتيكس 92-108 سكرامنتو كينغز