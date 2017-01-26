واشنطن حذرت رعاياها من مخاطر تعرضهم لهجمات في تركيا

حذرت واشنطن رعاياها اليوم من مخاطر متزايدة بتعرضهم لهجمات في تركيا وذلك على خلفية تصعيد في الخطاب المعادي للولايات المتحدة.

ونبهت وزارة الخارجية الاميركية في بيان صدر مساء امس على موقعها الالكتروني رعاياها من “مخاطر متزايدة بحصول هجمات”، ودعتهم الى “تقييم دقيق لضرورة توجههم الى تركيا في الوقت الحالي”.

وتابعت الوزارة “كما ان التصعيد في الخطاب المعادي للاميركيية يمكن ان يحمل افرادا معزولين على تنفيذ اعمال عنف ضد رعايا اميركيين”.

ويأتي التحذير في الوقت الذي تشهد فيه تركيا حملة غير مسبوقة من الاعتداءات التي تنسبها الى الاكراد او تنظيم داعش.