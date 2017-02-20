واشنطن تنفي استيلائها على نفط العراق.. والجيش يتقدم بالموصل

اشاد وزير الدفاع الاميركي جايمس ماتيس خلال زيارته المفاجئة الى بغداد بقدرات الجيش العراقي في قتاله ضد تنظيم “داعش” الارهابي، في إشارة الى معركة تحرير غرب الموصل.

وقالها ماتيس مطمئناً العراقيين: “لسنا في العراق للاستيلاء على نفط احد”، وتأتي زيارته بعد يوم واحد من اطلاق القوات العراقية معركة تحرير الجانب الغربي من مدينة الموصل من قبضة تنظيم “داعش” الارهابي.

واضاف ماتيس ان الجميع في الولايات المتحدة يدفع مقابل ما تحصل عليه البلاد من غاز ونفط، وهذا سيستمر في المستقبل.

واطلع وزير الدفاع الاميركي على سير المعارك في غرب الموصل والتي تشارك فيها قوات بلاده في الصفوف الأمامية، الى جانب ستين الف جندي عراقي، وبغطاء جوي أميركي بريطاني فرنسي كندي.

وأشار الى أن “الجيش العراقي قاتل بطريقة جيدة جدا وبشجاعة. إن تهديد التنظيم لن ينتهي في ليلة وضحاها، فنحن ندرك أن الحرب ستكون طويلة، ولا أتوقع أن تطلب منا الحكومة العراقية ترك العراق مباشرة بعد تحرير الموصل”.

ميدانياً، في اليوم الثاني من معركة تحرير غرب الموصل، تشهد المنطقة اشتباكات بين قوات التدخل السريع العراقي ومسلحي التنظيم المتطرف، لإخلاء الطريق إلى مطار الموصل الواقع على الحد الجنوبي للمدينة.

وتحاول القوات العراقية طرد مسلحي “داعش” من تل البو سيف القريب من المطار، الذي تسعى لتحويله إلى قاعدة دعم قريبة للهجوم على الشطر الغربي من الموصل.

كما فرضت القوات العراقية طوقا أمنياً على معسكر “الغزلاني” أكبر معسكرات الجانب الغربي للموصل تمهيدا لاقتحامه، في وقت نزحت عشرات الأسر من المناطق القريبة من مواقع الاشتباكات والقصف إلى أحياء في عمق المدينة.

من جهة اخرى تبنى “داعش” تفجيراً انتحارياً في قرية تل كيصوم جنوب غربي الموصل وقال ان بريطانيا نفذه بسيارة مفخخة، ولكنه لم يحدد تاريخ الهجوم.