واشنطن تزود قوات سوريا الديمقراطية بأسلحة نوعية.. وارجاء مفاوضات جنيف الى 20 شباط

في خطوة ميدانية مهمة، أعلن التحالف الدولي بقيادة واشنطن عن تقديمه مساعدات عسكرية لميليشيات سوريا الديمقراطية للمرة الأولى.

المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية أوضح أن المدرعات وناقلات الجند وصلت قبل أربعة أو خمسة أيام وهذا دليل أن هناك بوادر دعم من الإدارة الأميركية الجديدة، بعد أن كانت ادارة أوباما تزودهم بأسلحة خفيفة وذخائر.

وأفاد مصدر عسكري كردي أن المرحلة المقبلة من الحملة ضد داعش في سوريا تهدف إلى عزل الرقة نهائياً عن محيطها الجغرافي.

أما في ريف حلب، فتجددت الاشتباكات بين تنظيم داعش وفصائل المعارضة المنضوية ضمن غرفة عمليات درع الفرات على أطراف مدينة الباب.

ودمر طيران التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، نفقاً للتنظيم في المدينة، تزامناً مع غارات تركية في المنطقة ذاتها.

وأعلن الجيش التركي أنه تم تحييد ثلاثين عنصراً من تنظيم داعش في قصف استهدف مباني وأماكن تجهيز سيارات مفخخة، ومنصتي مضاد للطائرات وقذائف الهاون تابعة للتنظيم

كما أحرزت قوات النظام تقدماً جديداً على حساب تنظيم داعش في ريف مدينة الباب الجنوبي الشرقي، بعد معارك عنيفة دارت بين الجانبين.

وإلى دير الزور، أعلن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، أنه استأنف إسقاط الغذاء جوا لمساعدة نحو مئة ألف سوري في المدينة التي يحاصرها تنظيم داعش المتشدد.

وكانت عملية إسقاط مساعدات جوا توقفت منتصف الشهر الحالي بعد أن قسم التنظيم المدينة المحاصرة إلى قسمين، واجتاح منطقة الإنزال.

ومن ريف دمشق أظهرت صور التقطها ناشطون عن عمليات تعفيش للمنازل التي هُجر أهلها في وادي بردى إلى ريف إدلب.

وليس بعيدا جددت قوات النظام وميليشياته محاولاتها اقتحام محاور عدة في الغوطة الشرقية.

وأفاد ناشطون بأن قوات النظام حاولت اقتحام الغوطة عبر محوري ميدعاني، والمرج فتصدت لها المعارضة ودارت مواجهات عنيفة بين الطرفين أدت إلى مقتل وجرح العشرات.

وأعلن الناطق باسم هيئة أركان جيش الإسلام أن ما لا يقل عن 10 عناصر من قوات النظام قتلوا خلال محاولتهم التسلل إلى مواقع الثوار في ميدعاني بعد وقوعهم داخل حقل للألغام.

ورداً على فشلهم في الاقتحام ألقت مروحيات النظام براميل متفجرة تحوي غاز الكلور السام على مناطق الاشتباك ما أدى إلى وقوع حالات اختناق.

مفاوضات جنيف الى 20 شباط

قالت مصادر دبلوماسية، إن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، أبلغ مجلس الأمن إرجاء مفاوضات جنيف بشأن الأزمة السورية إلى 20 شباط المقبل.

ونقلت “فرانس برس” عن دبلوماسيين شاركا في اجتماع مغلق للمجلس قولهما إن دي ميستورا أوضح أن التأجيل سيمنح المعارضة السورية مزيدا من الوقت للاستعداد، ويضمن أن تكون المحادثات شاملة بأكبر قدر ممكن.

ويأتي ذلك بعد تصريحات لوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قال فيها إنه تم الاتفاق على تأجيل اجتماع جنيف بشأن الأزمة السورية، برعاية الأمم المتحدة من 8 شباط إلى أواخر الشهر المقبل، بحسب “رويترز”.