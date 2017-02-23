واشنطن تدعم العراق.. والقوات المشتركة تسيطرعلى مطار الموصل بالكامل

بحث رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، مع وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون ، تطورات معركة الساحل الأيمن للموصل والدعم الدولي المقدم للعراق في سبيل مكافحة الإرهاب.

وأكد تيلرسون في اتصال هاتفي أن دعم بلاده للعراق في حربه ضد الإرهاب، مشيدا بدور القوات العراقية، معتبرا في الوقت ذاته أنه تطور كثيرا وأصبح نموذجا ناجحا يمكن الاستفادة منه من قبل بقية الدول.

وأشار إلى سعي بلاده واستعدادها لدعم استقرار العراق وإعادة بنائه من جديد.

بدوره أكد العبادي أن معركة الموصل تسير بوتيرة متسارعة رغم صعوبتها.

ميدانياُ، وبعد أشهر من المعارك، أعلن التلفزيون الرسمي العراقي الخميس، أن القوات المشتركة فرضت سيطرتها على مطار الموصل بالكامل.

وكان أعلن في وقت سابق أن قوات الجيش والشرطة قد شنت هجوماً لاستعادة المطار ومعسكر الغزلاني جنوب غرب الموصل.

وتمكنت القوات العراقية من استعادة على قرية اليرموك جنوب الموصل، الواقعة بين البوسيف بمحيط المطار. كما استعادت قرية الخربة المحاذية لمطار الموصل.

ونفذ الطيران المروحي والحربي العراقي ضربات على القرى المتاخمة لمطار الموصل بجانب مناطق غرب معسكر الغزلاني، هذا وأفاد مراسل “الحدث” بسحب تنظيم داعش مقاتليه من أحياء في الموصل لزجهم في معركة المطار.

وقالت مصادر محلية إن معارك عنيفة تدور بمحيط مطار الموصل، وسط استغاثة يطلقها التنظيم عبر مكبرات الصوت لحث الشباب على القتال.