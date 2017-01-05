واشنطن أدرجت احد ابناء بن لادن على لائحتها السوداء

ادرجت الولايات المتحدة حمزة نجل اسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة السابق، على لائحتها السوداء للارهاب.

وعقب مقتل والده في غارة جوية نفذتها القوات الاميركية الخاصة في 2011 اصبح حمزة، وهو في منتصف العشرينات من العمر، ناشطا في الدعاية الاعلامية لتنظيم القاعدة.