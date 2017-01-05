واشنطن أدرجت احد ابناء بن لادن على لائحتها السوداء

ادرجت الولايات المتحدة حمزة نجل اسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة السابق، على لائحتها السوداء للارهاب.
وعقب مقتل والده في غارة جوية نفذتها القوات الاميركية الخاصة في 2011 اصبح حمزة، وهو في منتصف العشرينات من العمر، ناشطا في الدعاية الاعلامية لتنظيم القاعدة.
الحريري: جزء كبير من الفساد يقضى عليه بمكننة الدولة
رسمياً: يايا توريه خارج قائمة مانشستر سيتي في دوري الأبطال
“معرقلة اللاجئين” الهنغارية تفوز بجائزة صحفية
محمد عساف يبدأ جولة خيرية في أميركا
بايرن ميونيخ يخيب طموح انشيلوتي لتحقيق رقم قياسي جديد
Powered By Future Television s.a.l