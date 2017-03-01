وارطان يستلم مهمة تدريب طرابلس

عين وارطان غازاريان مديرا فنيا لنادي طرابلس بدلا من المدرب السابق فادي العمري،على امل تحسين النتائج التي تحققت في الاسابيع الاخيرة لتكون هذه الخطوة بمثابة خطوة انقاذية طارئة في خطوة اعتبرتها إنقاذية كونه يملك علاقات وطيدة بمعظم اللاعبين.
يذكر ان وارطان عمل سابقا مساعدا للمدرب مع إسماعيل قرطام وأحرز معه كأس لبنان. و قدّم وارطان استقالته الأحد الفائت من تدريب الرياضة والادب.
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