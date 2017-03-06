هيومن رايتس تدعو الاردن لتعليق عقوبة الإعدام

دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الأميركية المدافعة عن حقوق الإنسان الاردن إلى تعليق عقوبة الإعدام مجددا، بعد إعدام عمّان 15 مدانا، مشيرة الى ان “عقوبة الإعدام لن تردع أبدا هجمات الإرهاب والقتل، ولن تجعل الأردن أكثر أمنا”.

وأكدت أن على الأردن بدل الاقتداء بإيران والسعودية والعراق، أكثر دول تنفيذا لعقوبة الإعدام في المنطقة، أن يكون مثالا يحتذى به في الحقوق والحماية، وأن يعيد تعليق العمل بالعقوبة”، مشيرة الى ان “هجمات العامين الماضيين في الأردن تبرز أن إعادة عقوبة الإعدام لم تساعد في وضع حد لهذه الهجمات العنيفة”.

واعتبرت أن “العمل الشاق الذي تبذله الأجهزة الأمنية في التحقيق والقبض على المجرمين الذين يخططون لشن الهجمات سيكون أكثر فاعلية في ردع هذا العنف”.

وكانت السلطات الأردنية نفذت فجر السبت الماضي أحكام الإعدام بحق 15 أردنيا، “إرهابيا ومجرما”، وهذا العدد هو الأكبر من بين المحكومين.