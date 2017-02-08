هيفا وهبي “قالها بحبك” بمناسبة عيد الحب

تستعد النجمة اللبنانية هيفا وهبي لطرح اغنية رومنسية منفردة في 14 شباط (فبراير) الحالي بمناسبة عيد الحب تحمل عنوان “قالها بحبك” وهي من كلمات عمرو المصري، الحان سامر ابو طالب وتوزيع شريف مكاوي.

من ناحية الألبوم الغنائي والذي اصبح جاهزاً، سيبصر النور في شهر آذار (مارس) المقبل ويضم باقة من الاغاني المنوعة.

من جهة الدراما، تبدأ هيفا اول يوم تصوير من مسلسلها الرمضاني الجديد في 22 شباط (فبراير) الحالي. سيشارك في بطولة العمل الممثل كريم فهمي، والنص من كتابة فداء الشندويلي ومن انتاج شركة MGR لصالحبها ممدوح شاهين. والمسلسل دراما اجتماعية واسمه المؤقت “بعد النهاية”. بحسب “اي تي بالعربي”.

كذلك ستعود هيفا الى السينما بعد ثلاث سنوات من الغياب حيث صورت آخر افلامها “حلاوة روح”. الفيلم الجديد من انتاج محمد السبكي من اخراج محمد سامي وهو من النوع الكوميدي واسمه المؤقت “ثانية واحدة” وسيبدأ تصويره قريباً.

المصدر: موقع بصراحة