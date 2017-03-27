هيفاء وهبي ضمن قائمة أجمل 100 إمرأة في العالم!!

نشر موقع wonderslist الأميركي قائمة بأجمل 10 نساء في العالم، تجازون سن الأربعين، وضمت القائمة عدد من أسماء النجمات الشهيرات على مستوى العالم، وجاءت الفنانة هيفاء وهبي ضمن القائمة، حيث إحتلت المرتبة العاشرة.

وفي المرتبة التاسعة جاءت النجمة مادونا، التي تجاوزت الـ57 من العمر، أما جينيفر لوبيز فقد إحتلت المرتبة الثامنة في القائمة، أما الهندية أشوريا فقد جاءت في المرتبة السابعة، والنجمة بنلوبي كروز، ذات الأصول الإسبانية، فقد جاءت في المرتبة السادسة.

أما الممثلة الهندية مادهوري ديكست فقد جاءت في المرتبة الخامسة، فيما إحتلت النجمة أنجلينا جولي المرتبة الرابعة ضمن القائمة، وجينيفر أنيستون في المرتبة الثالثة، ومونيكا بيلوتشي في المرتبة الثانية، أما المرتبة الأولى فكانت من نصيب النجمة تشارليز ثيرون.