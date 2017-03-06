هيفاء وهبي تدافع عن سعد لمجرد بكلمات مؤثرة

تحدثت الفنانة هيفاء وهبي عن موقفها من الفنان المغربي سعد لمجرد، مشددة على أنها تدعمه قلباً وقالباً، ولا تصدق إطلاقاً كل ما يقال في هذه القضية.
وأضافت في حديث اذاعي أنه في حال لو ثبتت التحقيقات أنه مدان، فانها لن تندم إطلاقاً على دعمها له، طالبه منه أن يتحلى بالصبر حتى تمر هذه المحنة بسلام.
وأكدت أنها تقف بجواره لأنه يتم أذيته الآن وهو يعلم ذلك جيداً، داعية من الله أن يثبته وأن يتجاوز هذه الأزمة.
وشددت هيفاء على أنها متأكدة أن قضية لمجرد “مطبوخة”، فهي لا تصدق الادعاءات ضده.
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