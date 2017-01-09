هيغواين يقود جوفنتوس الى تخطي بولونيا وانتصارات لروما وميلان وانتر

استهل جوفنتوس المتصدر عام 2017 بفوز صريح على ضيفه بولونيا 3-0 الاحد في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الايطالي لكرة القدم، والتي شهدت فوز روما الثاني على مضيفه جنوى 1-0، واستعادة ميلان نغمة الانتصارات على حساب كالياري 1-0.

ورفع جوفنتوس رصيده الى 45 نقطة من 18 مباراة، بفارق 4 نقاط عن روما الذي لعب مباراة اكثر.

في المباراة الاولى على ملعب “جوفنتوس ستاديوم”، افتتح الارجنتيني غونزالو هيغواين التسجيل لجوفنتوس بتسديدة طائرة جميلة بيمناه بعد تمريرة في العمق من البوسني ميراليم بيانيتش (7).

وعزز الارجنتيني الاخر باولو ديبالا الارقام قبل انتهاء الشوط الاول من ركلة جزاء (41). وترجم العائد ديبالا ركلات الجزاء الـ11 التي سددها بنجاح حتى الان في الدوري الايطالي.

وفي الشوط الثاني، سجل هيغواين هدفه الثاني والثالث لفريقه بكرة رأسية من داخل المنطقة (55). ورفع هيغواين رصيده الى 12 هدفا في ترتيب الهدافين، بفارق هدفين عن المتصدر مواطنه ماورو ايكاردي (انتر).

وفي المباراة الثانية على ملعب “لويجي فيراريس” وامام 20 الف متفرج، جاء هدف الفوز لفريق العاصمة من نيران صديقة بعد تسديدة ارتدت من المدافع ارماندو ايتسو داخل شباك فريقه (36). وهذا الفوز هو الثالث عشر لروما في 19 مباراة.

غاب عن روما لاعب وسطه المصري محمد صلاح الملتحق بمنتخب بلاده استعدادا لخوض كأس الامم الافريقية التي تنطلق السبت المقبل في الغابون، واهدر له المهاجم البوسني ادين دزيكو عدة فرص.

وفي مباراة اخرى، سجل تشيرو ايموبيلي هدفا قاتلا في اللحظات الاخيرة منح لاتسيو فوزا صعبا على ضيفه كروتوني 1-0.

وضمن لاتسيو، الذي اهدر له الارجنتيني لوكاس بيليا ركلة جزاء في الدقيقة 31، انهاء المرحلة في المركز الرابع بفارق نقطة عن نابولي الثالث.

واستعاد ميلان نغمة الانتصارات بعد خسارة وتعادل، بفوز صعب على ضيفه كالياري 1-صفر على ملعب “سان سيرو” وامام 31 الف متفرج، ليرتقي الى المركز الخامس.

وانتظر ميلان حتى الدقيقة 88 ليسجل له مهاجمه الكولومبي كارلوس باكا الهدف الوحيد، وهو الاول له بعد صوم دام 594 دقيقة.

وفي وقت سابق الاحد، واصل انتر السابع نتائجه الجيدة في الفترة الاخيرة، وحقق فوزه الرابع تواليا على حساب اودينيزي 2-1.

وواصل انتر تقدمه منذ تسلم ستيفانو بيولي مسؤولياته على رأس جهازه التدريبي خلفا للهولندي فرانك دي بور في تشرين الثاني. وحقق بيولي مع ناديه الجديد، خمسة انتصارات وتعادل وخسارة واحدة فقط.

وعلى رغم تحسن الاداء، الا ان مباراة الاحد لم تكن سهلة لانتر، لاسيما مع افتتاح اودينيزي التسجيل في الدقيقة 17 بهدف للتشيكي ياكوب يانكتو.

وكان اللاعب نفسه على وشك تسجيل هدف ثان بعد ذلك بقليل، مع تقدمه من الجهة اليسرى لمنطقة انتر، وتخطيه الكولومبي جيسون مورييو، الا ان تسديدته المنخفضة مرت بجانب القائم الايمن.

الا ان انتر تمكن من معادلة النتيجة مع لفظ الشوط الاول انفاسه الاخيرة، بهدف للكرواتي ايفان بيريسيتش في الدقيقة 45+2.

وكان الشوط الثاني لصالح انتر بشكل كبير، واتى تقدمه في الدقيقة 87 بهدف ثان لبيريسيتش، متماشيا مع السياق المنطقي للمباراة.

وعاد اتالانتا السادس ومفاجأة الموسم بفوز ساحق من ارض مضيفه كييفو 4-1. سجل للفائز الارجنتيني اليخاندرو داريو غوميز (4 و23) واندريا كونتي (42) والسويسري ريمو فرويلر (69)، وللخاسر سيرجيو بيليسييه (62).

وعرقل ساسوولو السادس عشر ضيفه تورينو الثامن عندما عادله من دون اهداف.

– ترتيب فرق الصدارة:

1- جوفنتوس 45 نقطة من 18 مباراة

2- روما 41 من 19

3- نابولي 38 من 19

4- لاتسيو 37 من 19

5- ميلان 36 من 18