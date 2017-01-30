هيغواين يحقّق رقماً غاب عن هجوم يوفنتوس 12 عاماً

واصل النّجم الأرجنتيني في صفوف نادي يوفنتوس غونزالو هيغواين تألقه بالفترة الأخيرة وإستطاع أمس قيادة فريقه لتحقيق الفوز على حساب ساسولو بنتيجة هدفين مقابل لاشيء مسجلاً للمباراة السادسة على التوالي.

وكشف موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن هيغواين بعد تسجيله في ست مباريات متتالية أمام تورينو وروما وبولونيا وفيورنتينا ولاتسيو وساسولو يكون قد عادل الرقم الخاص بالنجم الفرنسي السابق ديفيد تريزيغيه الذي سجل في ست مباريات متتالية في العام 2005 مع المدرب فابيو كابيلو.