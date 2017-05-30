هيغواين: حان الوقت كي نفوز بدوري ابطال اوروبا

اصر مهاجم نادي يوفنتوس الايطالي والدولي الارجنتيني غونزالو هيغواين انه حان الوقت لفوز فريقه بلقب دوري ابطال اوروبا، مؤكداً انه لا يفكر بمن سيسجل هدف الفوز في المباراة النهائية في حال تمكن الفريق من الفوز.

وقال صاحب الـ 29 عام في حديث لشبكة سبورت ميدياسيت :” انا اوافق فقط كان الوقت بكل تأكيد، نحن نعمل جاهداً من اجل هذه اللحظة، اتمنى ان يتم تعويض الجهد الذي بذلناه بإنتصار، قد تكون هذه المباراة الاجمل بالنسبة لنا”.

واضاف البيبيتا :” هدف في المباراة النهائية؟ انا اتمنى الفوز، لا يهم من سيسجل، اتيت الى هنا من اجل الفوز وحالياً نحن نقوم بعمل جيد، لقد فزنا بلقبين واتمنى ان نفوز بلقب اخر في الايام القادمة”.