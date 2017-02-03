هيغواين: جماهير ريال مدريد متطلبة جداً

اشار مهاجم جوفنتوس غونزالو هيغواين الى أنّ فريقه يشبه الى حدٍّ كبير فريقه الأسبق ريال مدريد، مؤكداً أنه فريق يعلمك كيف تلعب دائماً من أجل الفوز، وأن تنجح في تحقيقه لأنك لا تعرف سواه.

وقال هيغواين، في تصريحات إذاعية لراديو “أوندا سير”: “جوفنتوس مثل ريال مدريد، فريق لا يعرف سوى لغة الانتصار ويعلمك دائماً كيف تحقق ذلك”.

وأضاف هيغواين “ولكن الثقافة مختلفة بين جماهير الفريقين، فجماهير جوفنتوس لا تُطلق صافرات الاستهجان ضد لاعبيها، وتختلف طلبات الفريقين فيما تحققه على أرضية الملعب”.

وعن مواجهة زميله السابق إيكر كاسياس حارس مرمى بورتو، أوضح المهاجم الارجنتيني: “لو أتيحت لي فرصة تسديد ركلة جزاء أمام بورتو سأسددها بالطبع، فتسجيل هدف في حارس عظيم مثل كاسياس أمراً مغرياً دون شك”.

وعن مواجهة نادييه السابقين نابولي وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، قال: “لدي بعض الأصدقاء في الطرفين، وقضيت معهما سنوات سعيدة وسجلت الكثير من الأهداف، أتمنى التوفيق للفريق الأفضل في اللقاء”.