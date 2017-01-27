هيريرا يحقق رقماً مميزاً مع الشياطين الحمر

شارك لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد الإنكليزي الدولي الاسباني أندير هيريرا في مباراة الشياطين الحمر التي انتهت بنتيجة 2-1 امام فريق هال سيتي ضمن منافسات إياب نصف نهائي فعاليات كأس الرابطة الإنكليزية محققاً رقماً جديداً له مع المانيو .
حيث هنأ الحساب الرسمي للنادي على موقع تويتر اللاعب الإسباني بعدما شارك في مباراته الـ 100 مع اليونايتد بعد ان بدأ بالتشكيلة الأساسية لفريقه أمام هال سيتي.
للبقر خصوصية في خدمات غوغل
فلوريدا: أول حالة صغر في حجم الرأس لطفل ذات صلة بزيكا
ديباي: لا أعرف إن كنت سأبقى أم لا
عطلة الصحافة في عيدي الميلاد ورأس السنة
مجلس الوزراء يستأنف إجتماعاته طبيعيا في 8 أيلول
Powered By Future Television s.a.l