هيريرا يحقق رقماً مميزاً مع الشياطين الحمر

شارك لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد الإنكليزي الدولي الاسباني أندير هيريرا في مباراة الشياطين الحمر التي انتهت بنتيجة 2-1 امام فريق هال سيتي ضمن منافسات إياب نصف نهائي فعاليات كأس الرابطة الإنكليزية محققاً رقماً جديداً له مع المانيو .

حيث هنأ الحساب الرسمي للنادي على موقع تويتر اللاعب الإسباني بعدما شارك في مباراته الـ 100 مع اليونايتد بعد ان بدأ بالتشكيلة الأساسية لفريقه أمام هال سيتي.