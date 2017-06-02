هيريرا يؤكد بقائه مع اليونايتد

اكد نجم نادي مانشستر يونايتد الانكليزي والدولي الاسباني اندير هيريرا انه لا يفكر في الرحيل عن الفريق في الفترة المقبلة، بالرغم من رغبة نادي برشلونة الاسباني في الحصول على خدماته.

وقال هيريرا في حديث لشبكة سكاي سبورتس :” أريد ان استمر بالفوز بالألقاب، انا سعيد للغاية بتحسني، وانا سعيد بوقتي مع الفريق حتى الان، لكنني لا انوي التوقف هنا، اريد ان استمر باللعب والتحسن وبإسعاد جماهير الفريق”.

يذكر ان هيريرا لعب بشكل مميز معه الفريق في هذا الموسم وتمكن من المشاركة في 50 مباراة في جميع البطولات.