هيريرا : اتمنى بقاء دي خيا معنا ولكن ...

توقع لاعب نادي مانشستر يونايتد الانكليزي أندير هيريرا انتقال زميله وحارس فريق الشياطين الحمرديفيد دي خيا إلى نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .
وفي حديث له ، قال هيريرا :”أحاول دائما تجنب الحديث عن موضوع انتقال دي خيا الى الدوري الاسباني وتحديداً الى فريق ريال مدريد ، فأنا أرغب في بقائه هنا في ملعب الاولد ترافورد”.
واضاف :”أتمنى أن يستمر دي خيا معنا ، ولكن كل شيء قابل للحدوث في عالم كرة القدم ولا استبعد انتقاله الى فريق ريال مدريد”.
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