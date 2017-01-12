هيئة مكتب المجلس أقرت برئاسة بري جدول الجلسة التشريعية

ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد ظهر اليوم في عين التينة اجتماع هيئة مكتب المجلس، في حضور نائب الرئيس فريد مكاري والنواب: ميشال موسى، أحمد فتفت، انطوان زهرا، وائل ابو فاعور، وسيرج طورسركيسيان، والامين العام للمجلس عدنان ضاهر والمدير العام محمد موسى.

وبعد الاجتماع صرح مكاري: “اجتمعت هيئة مكتب المجلس بكامل اعضائها برئاسة دولة الرئيس نبيه بري، وأقرت جدول مشاريع واقتراحات القوانين كاملا، وعددها 46، بالاضافة الى نحو 24 اقتراح قانون معجلا مكررا تطرح في نهاية الجلسة التشريعية. وان شاءالله تعقد الجلسة مبدئيا الاسبوع المقبل”.

سئل: ماذا عن قانون الانتخاب؟

اجاب: “بالطبع قانون الانتخاب ليس مدرجا في جدول الاعمال، ولكن نأمل ان يحصل توافق في فترة قريبة على قانون جديد. وعلى كل حال، فلنكن واضحين في هذا الشأن، اذا اردنا ان تجرى الانتخابات في موعدها المحدد فيجب ان يكون القانون على الاكثري، ولا اقول الستين، ولكن اذا كان القانون يتضمن النسبية فقد نضطر الى تأجيل تقني”.

سئل: ماذا عن السبعة ملايين دولار التي قيل إنك دفعتها للحملة الانتخابية للنائب فادي كرم، وانك تطالب اليوم باستردادها؟

اجاب: “أولا، أنصح للوسيلة الإخبارية بأن تغير مصادرها، اذا كان عندها مصادر، لأن هذا الخبر قد يكون مؤلفا. ثانيا، احب ان اوضح انني اعتز بزمالة الاستاذ فادي كرم نائب الكورة كحليف وصديق وكنائب للكورة، وهذه الزمالة قيمتها أكثر من سبعة ملايين دولار. وبالطبع فإن هذه الخبرية غير صحيحة”.

وردا على سؤال آخر قال: “أثبت للرأي العام ان مواقفي آخذها من اقتناعات وليس من حسابات، لذلك “يخيطوا بغير هالمسلة .

سئل: هل ستترشح للانتخابات؟

اجاب: “موقفي واضح من زمان، لقد أديت قسطي للعلا”.

سئل: هل ستناقش الموازنة؟

اجاب: “لا، هناك مشاريع مالية على جدول الاعمال، أما بالنسبة الى الموازنة فقد ابلغنا دولة الرئيس بري اليوم ان وزير المال علي حسن خليل رفع مشروع الموازنة الى مجلس الوزراء، وسيكون هناك اجتماعات متتالية لإقرارها وتحويلها الى مجلس النواب”.

سئل: ماذا عن سلسلة الرتب والرواتب؟

اجاب: “ستكون من ضمن الموازنة”.

وقال ردا على سؤال: “التوافق واضح في البلد والحمد لله، عندنا رئيس للجمهورية وعندنا حكومة، ومن الطبيعي ان يعود المجلس الى عمله، ولا ننكر انه في فترة الشغور الرئاسي كانت اجتماعات المجلس تجري عند الضرورة، حتى ان عمل اللجان كان متأخرا، وان شاءالله نستعيض عن هذا النقص في الفترة المتبقية لهذا المجلس”.

وقال النائب زهرا: “نريد ان نعجل في عملنا قبل ان تأتي مرحلة الانتخابات وتغيب الجلسات”.

وكان بري استقبل رئيس “التنظيم الشعبي الناصري” الدكتور اسامة سعد وعرض معه الوضع العام، وتركز الحديث على قانون الانتخاب.

كذلك استقبل رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود وعرض معه الوضع المالي.

واستقبل ايضا السيد علي الحكيم.