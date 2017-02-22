هيئة التنسيق في الشارع: إضراب وتظاهرات للمطالبة بإقرار السلسلة

بالتزامن مع اجتماع مجلس الوزراء الاربعاء، شهدت ساحة رياض الصلح تظاهرة مركزية لهيئة التنسيق النقابية للمطالبة بإقرار سلسلة الرتب والرواتب، محذرة بشل العام الدراسي في حال عدم التوصل الى حل.

وفيما تسابق الحكومة الزمن للوصول إلى إنجازِ مشروع الموازنة للمرة الأولى منذ عشرة أعوام، قد يلحظ سلسلة الرتب والرواتب وقد ينتظر إقرارها في مجلس النواب، نفذت هيئة التنسيق تظاهرات في جميع المناطق اللبنانية وأخرى مركزية في رياض الصلح للمطالبة بإقرار السلسلة.

رفع المتظاهرون اللافتات المطالبة بإقرار السلسلة للمعلمين والعسكريين والعمال والمتقاعدين والمتعاقدين وإعطائهم حقوقهم المتأخرة لا سيما غلاء المعيشة.

بدوره، أكد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض ان الإصلاح الإداري والضريبي لا ينفذ على المعلمين والعسكريين وذوي الدخل المحدود.

وطالب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب بعدم تسويف القضية والمماطلة بإقرار السلسلة ان كان من خارج الموازنة او من داخلها، مشيرا الى خطوات تصعيدية في حال التجاوب مع المطالب، محذرا من تحمل مسؤولية العام الدراسي والانتخابات القادمة.

وخلال التظاهرة القيت كلمات للقطاعات المشاركة دعت الى انصاف المعلمين والعسكريين والعمال وعدم فرض ضرائب على الفئات الشعبية وذوي الدخل المحدود مؤكدين انهم ليسوا هواة إضراب وان الاهل واصحاب المدارس في خندق واحد كما طالبوا الحكومة بمحاربة الفساد في بعض القطاعات.

وعمّ الإضراب والتظاهر ايضاً معظم المناطق اللبنانية حيث اعتصم عدد من الأساتذة لا سيما في التعليم الثانوي والأساتذة المتعاقدين امام وزارة التربية مطالبين وزير التربية بإنصافهم كما شهدت كل من صيدا والشوف تظاهرات واعتصامات مماثلة.