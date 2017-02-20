هيئة التنسيق تعود للشارع.. والحكومة تبحث الموازنة بالعمق

سيشهد هذا الأسبوع ثلاث جلسات لمجلس الوزراء، بهدف تسريع إقرار الموازنة، مع سلسلة الرتب والرواتب، وفي الوقت نفسه اعلنت هيئة التنسيق النقابية الاضراب والاعتصام؛ بعد غدٍ الاربعاء.

فترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الاثنين، في السراي الحكومي اجتماعا لمجلس الوزراء غاب عنه الوزراء: يعقوب الصراف، محمد كبارة، ايمن شقير، بيار بو عاصي وجرى خلاله استكمال البحث في مشروع الموازنة العامة.

وبعد انتهاء الجلسة أدلى وزير الإعلام ملحم رياشي بالمعلومات الآتية: “لا نزال بمرحلة البحث المعمق بالموازنة ويستمر البحث في جلستين تعقدان يومي الاربعاء والخميس المقبلين لمتابعة موضوع الموازنة بالتفاصيل وبالعمق وبشكل دقيق وليس لدي ما اطرحه عليكم اليوم غير السلام والسلام عليكم”، مؤكداً أن “البحث يتناول كل التفاصيل”.

على الاثر، دعت هيئة التنسيق النقابية الى الاضراب يوم الاربعاء المقبل، تزامنا مع انعقاد جلسة مجلس الوزراة، مهدِدة بخطوات تصعيدية في حال عدم اقرار سلسلة الرتب والرواتب.

كما دعت الهيئة اساتذة التعليم في المدارس الخاصة الى عقد جمعيات عمومية في كل المناطق لإنجاح الإضراب.

بدوره، قال رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط في تغريدة عبر “تويتر” “إحذروا من الفوضى، فسلسلة الرتب والرواتب يجب ربطها بموارد ثابتة وإصلاح ويجب أن تكون ضمن الموازنة، بعد إستكمال قطع الحساب”.

من جهته، أكد النائب مروان فارس، “ان كل الدلائل تشير الى ان جهات متعددة تحاول تطيير مشروع اقرار سلسلة الرتب والرواتب للموظفين المدنيين والعسكريين.

وأشار في تصريح له في مجلس النواب الى أن: “السلسلة حقوق من حقوق الموظفين وقد تأخر اقرارها كثيرا، وهذا امر لا يجوز في الدولة اللبنانية، فان رفع الحد الادنى للاجور لكل العاملين في الدولة عسكريين ومدنيين لا يمكن احالته الى موازنة عام 2018″.

واعتبر”ان الاقتصاديين في لبنان الذين يمانعون اقرار السلسلة، هم الذي يقرون مصالح كل العاملين في الدولة، وذلك لتعزيز ارباحهم على حساب الناس”.