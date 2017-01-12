هونيس: ما زالت سمعتي طيبة رغم سجني

قال رئيس بايرن ميونيح الالماني أولي هونيس إنه لا يزال يحظى بالاحترام في الوسط الرياضي بعد قضائه عقوبة السجن بتهمة التهرب الضريبي.

وأبلغ هونيس الصحافيين خلال مؤتمر اقتصادي وسياسي في منتجع انترلاكن السويسري:”حتى الان اشعر ان الامور لا تزال كما هي قبل فترة السجن، تلقيت رسائل من صانعي قرار بارزين في كرة القدم، من بينهم مدرب اليونايتد السابق اليكس فيرغسون”.

أضاف:”ما زلت أشعر انني أحظى بسمعة طيبة في عالم كرة القدم ولا يبدو أنها تأثرت بما حدث”.

وسجن هونيس من حزيران 2014 حتى شباط العام الماضي بتهمة التهرب الضريبي وأمضى نصف العقوبة قبل الافراج عنه.