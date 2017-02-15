هومنتمن يفوز على المتحد في الربع الأخير قبل خوض دورة دبي

حقق هومنتمن فوزاً متأخراً على المتحد، على ارضه في مزهر، مساء الأربعاء بنتيجة (86-72)، ضمن المرحلة الثانية عشر من بطولة لبنان لكرة السلة.

واتى فوز هومنتمن في الربع الأخير بعد أن انتهى الشوط الأول متأخراً بنتيجة (37-35)، فيما كانت النتيجة متقاربة جداً في الربع الثالث الذي انتهى بالتعادل (57-57).

وهذا الفوز الحادي عشر لهومنتمن مقابل خسارةواحدة، وهو يملك برصيده 34 نقطة.

أمّا المتحد فتلقى خسارته السادسة من أصل 12 مباراة، وهو يملك برصيده الآن 24 نقطة.

واتت نتيجة الأرباع على التوالي: (19-15)، (35-37)، (57-57)، (86-72).

وكان أفضل مسجّل من جانب هومنتمن، الذي لعب آخر مباراة له قبل المشاركة في دورة دبي الدولية لكرة السلة، ديوان جاكسون بـ 27 نقطة 8 متابعات و5 تمريرات حاسمة، واضاف اليه فادي الخطيب 17 نقطة و7 متابعات و4 تمريرات حاسمة.

من جانب المتحد، سجّل ديواريك سبنسر 24 نقطة 6 متابعات و5 تمريرات حاسمة، وعمر الايوبي 14 نقطة.

وتستكمل المرحلة الخميس بلقاء بيبلوس مع الاتحاد ميروبا عند الساعة الثامنة والنصف مساء على ملعب مجمع الرئيس ميشال سليمان في جبيل.