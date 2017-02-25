هومنتمن يستضيف سلة الأندية العربية للسيدات وبطولة الرجال بين المغرب ولبنان

عقد اجتماع تنسيقي للاتحاد العربي لكرة السلة برئاسة رئيسه اللواء اسماعيل القرقاوي في فندق اقامة الفرق المشاركة في بطولة دبي الدولية الـ 28 في دبي، وحضره رئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة بيار كاخيا ونظراؤه رؤساء الإتحادات العربية اضافة الى امين عام الاتحاد العربي حنفي ابو طالي ونائب رئيس الاتحاد جودت شاكر وبعض الأعضاء.

وقد تم التشاور خلال الإجتماع في موضوع كرة السلة العربية وتنظيم البطولات العربية، وبعد الاجتماع قال القرقاوي: “استغللنا وجود بعض رؤساء الاتحادات العربية لمتابعة بطولة دبي الدولية فدعينا الى هذا الاجتماع وتشاورنا بإمكانية التعاون بالشأنين التحكيمي والتدريبي وتبادل الخبرات بين الاتحادات العربية والتنسيق بمواعيد اقامة البطولات العربية وضرورة المشاركة الكبيرة للاتحادات في البطولات العربية وتفعيلها”.

أضاف القرقاوي: “كان اجتماعاً مثمراً واستفدنا من بعض الافكار التي طرحها رئيس الاتحاد اللبناني بيار كاخيا، كما وافقنا على ان يستضيف نادي هومنتمن بطولة الأندية العربية للسيدات على ارض ملعبه في لبنان وأرجأنا البتّ باستضافة بطولة الأندية العربية للرجال للاجتماع المقبل، وسنختار بين المغرب ولبنان”.

– بدوره قال كاخيا: “كان اجتماعاً مثمراُ وتعرّفت على رؤساء الاتحادات العربية الذين تواجدوا في الاجتماع وتبادلنا وجهات النظر، خاصة بالنسبة لتنظيم البطولات العربية وتوقيتها حتى يستطيع العدد الأكبر من الاتحادات العربية المشاركة، واتفقنا على ان يكون شهر أيار موعداً لاقامة بطولة الأندية العربية للسيدات التي سيستضيفها نادي هومنتمن على ارض ملعبه في انطلياس، كما اتفقنا على ان يكون شهر تشرين الأول موعداً لاقامة بطولة الاندية العربية للرجال، وفي الاجتماع المقبل سنقرر م إذا كان المغرب او لبنان سيستضيفها، وأعتقد ان حظوظ المغرب كبيرة بالاستضافة لأن هناك عقبة في لبنان تتمثل بحظر بلدان الخليج بسفر رعاياها الى لبنان، ونتمنى ان يرفع الحظر قريباً حتى نتمكن من استضافة بطولات كهذه”.