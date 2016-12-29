هومنتمن يتخطى بيبلوس بصعوبة في قمة المرحلة السادسة

عانى فريق هومنتمن كثيراً قبل أن ينهي لقاء القمة مع بيبلوس لمصلحته ضمن المرحلة السادسة من بطولة لبنان لكرة السلة، بنتيجة (78-73).

وأنهى بالتالي فريق هومنتمن عام 2016 وهو يتصدر الدوري برصيد 18 نقطة من 6 انتصارات في 6 مباريات، في حين فشل بيبلوس في احتلال المركز الاول بهذه الخسارة وهي الثانية له هذا الموسم من اصل 6 مباريات.

المباراة كانت دفاعية بامتياز ومتقاربة من حيث المستوى، وحاول بيبلوس في الثواني الأخيرة من قلب النتيجة لمصلحته من دون التمكن من ذلك.

بيبلوس انهى الربع الاول متقدماً بفارق نقطة وحيدة (20-19)، ثم قلب اصحاب الأرض النتيجة مع نهاية الربع الثاني (41-39)، واستمر تقدم هومنتمن في الربع الثالث (55-50).

وكان افضل مسجل من جانب هومنتمن ديوان جاكسون بـ20 نقطة و7 متابعات، واضاف اليه كيفن غالوي 19 نقطة و10 متابعات وفادي الخطيب 16 نقطة و6 متابعات.

وسجل من جانب بيبلوس ايبي ندوبي 28 نقطة و15 متابعة، واضاف اليه جي يونغبلود 17 نقطة.