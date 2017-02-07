هولاند يلتقي عباس اليوم وآيرولت دعا إسرائيل إلى العودة عن تشريع الاستيطان

أعلن قصر الايليزيه في بيان أن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند سيلتقي اليوم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس للتداول في أخر مستجدات الأوضاع في الاراضي الفلسطينية وآفاق عملية السلام.

إلى ذلك، ندد وزير الشؤون الخارجية والتنمية الدولية الفرنسي جان ـ مارك آيرولت “بإقرار الكنيست الاسرائيلي أمس القانون الذي يشرع آلاف المساكن المبنية على أراض فلسطينية وبخاصة في الضفة الغربية. وسيشرع هذا القانون وجود عشرات المستوطنات والمواقع الاستيطانية المتقدمة عبر إعطائها أرضية قانونية لنموها المستقبلي”. ودعا ايرولت إسرائيل “إلى احترام تعهداتها الدولية والعودة عن هذا القانون”.

أضاف: “إن قرار مجلس الأمن الرقم 2334 الصادر في 23 كانون الأول 2016 ذكر بوضوح بأن الاستيطان بكل أشكاله هو غير شرعي بنظر القانون الدولي. إن هذا القانون هو انتهاك جديد لحل الدولتين (…) الذي هو الحل الوحيد الذي يوفر حلا عادلا ودائما في الشرق الاوسط، وهو قد يضاعف مخاطر التوتر في المنطقة”.