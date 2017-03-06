هولاند يتهم روسيا باستخدام وسائل “سوفياتية”!

اتهم الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند موسكو بالسعي “للتأثير على الرأي العام” مستخدمة وسائل تعود إلى الحقبة السوفياتية.

في مقابلة مع صحف أوروبية نشرت الاثنين، اتهم الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند روسيا بالسعي “للتأثير على الرأي العام” مستخدمة وسائل تعود.

وقال في مقابلة أجرتها معه صحف “لوموند” و”سودويتشه تسايتونغ” و”لا ستامبا” و”لا فانغوارديا” و”ذي غارديان” و”غازينا فيبورشكا” قبل قمة أوروبية مصغرة تجمع قادة فرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا الاثنين في فرساي، إن “روسيا تستخدم كل الوسائل للتأثير على الرأي العام” مضيفا “حتى لو أن الإيديولوجيا لم تعد هي ذاتها كما في عهد الاتحاد السوفياتي (…) إلا أن الوسائل هي ذاتها أحيانا، مع إضافة التكنولوجيا إليها”، موضحاً “دعونا لا نبالغ في شيء، لكن لنكن متيقظين”.

وتساءل هولاند “ما الذي تريده روسيا؟” مضيفا “التأثير على المساحات التي كانت في ما مضى تابعة لها ضمن الاتحاد السوفياتي السابق” على غرار أوكرانيا.

وتابع “تريد المشاركة في تسوية النزاعات في العالم، بما هو لصالحها” ولا سيما في سوريا، و”إثبات موقعها كقوة” و”اختبار صمودنا”.